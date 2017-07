Leutenbach (red) - Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der B14 in Fahrtrichtung Backnang an der Ausfahrt Nellmersbach. Ein Autofahrer kam aus bisher unbekannten Gründen von der Bundesstraße ab, schanzte einen Erdwall hinauf, knallte gegen einen Baum und rutschte wieder hinunter. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr Leutenbach geborgen werden. Schwerverletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

