Denkendorf (red) - Am Montagnachmittag kam es gegen 15 Uhr kam in der Hindenburgstrasse zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW Fahrer verlor nach ersten Informationen aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rammte dabei einen Opel und landete an einer Hauswand. Ingesamt gab es vermutlich vier Verletzte, die in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Feuerwehren aus Denkendorf und Ostfildern waren vor Ort und klemmten die Batterie ab und nahmen Betriebsststoffe auf.

Anzeige