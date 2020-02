OstfildernEin Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag in Ruit offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der 38-Jährige war nach Angaben der Polizei kurz nach drei Uhr mit seinem Smart in der Roßbergstraße unterwegs, als plötzlich ein Mann auf der Fahrbahn stand. Der Unbekannte trat nach Angaben des 38-Jährigen an die Fahrertür des Autos heran, bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und forderte ihn zum Aussteigen auf. Der 38-Jährige gehorchte, persönliche Gegenstände und seine Geldbörse blieben im Wagen zurück. Der Verdächtige und ein Komplize, der zuvor etwas abseits gestanden war, stiegen in den Wagen und fuhren über die Scharnhauser Straße in Richtung Ortsmitte davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen verlief bislang ohne Erfolg. Der Haupttäter wird als schmächtig und 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Base-Cap mit roter Aufschrift, war dunkel gekleidet, hatte einen dunklen Schal im Gesicht und sprach deutsch mit starkem Akzent. Mit seinem Komplizen, der ebenfalls eine dunkle Jacke trug, sprach er ausschließlich in einer osteuropäischen Sprache. Zeugen, denen die Verdächtigen in der Nacht zum Freitag in der Roßbergstraße aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise, insbesondere zum Verbleib des schwarzen Smart mit dem Kennzeichen S-KL 489 geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.