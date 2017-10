Anzeige

Wendlingen (pol) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer, der einen erheblichen Unfallschaden am Auto hat, sich aber nicht mehr an den Unfallhergang erinnert, ist am Mittwoch früh von der Polizei kontrolliert worden. Sein Führerschein wurde, wie die Polizei berichtet, einbehalten.

Gegen 4.15 Uhr war einer Polizeistreife an dem Auto des Mannes ein massiver Frontschaden aufgefallen, weshalb er in der Bahnhofstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurde. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer gab an, dass er erst kurz zuvor einen Unfall im Bereich Wendlingen gehabt habe. Den genauen Unfallort konnte er jedoch nicht nennen.

Der Schaden allein an seinem Auto wird auf 6.000 Euro geschätzt. Eine anschließende Suche der Polizei nach der Unfallstelle blieb bislang ohne Erfolg. Dem 33-Jährigen ist aufgrund seiner Alkoholisierung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden.