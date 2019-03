Ostfildern (pol)Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag während der Fahrt am Steuer zusammengesackt und wenig später gestorben. Laut Polizei war der 59-jährige vom Scharnhauser Park herkommend auf dem Weg nach Nellingen. Kurz vor dem Ortseingang kam sein Auto rechts von der Straße ab und rollte nach mehr als 40 Metern in einen Entwässerungsgraben. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Mann, der Notarzt konnte eine halbe Stunde später aber nur noch den Tod feststellen. Der Tod hatte medizinische Gründe.