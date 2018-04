Anzeige

Esslingen (pol)Schwere Verletzungen hat eine 78 Jahre alte Frau davon getragen, als sie am Montagmittag von ihrem Ehemann bei einem Verkehrsunfall mit dem Auto angefahren worden ist. Zunächst war es laut der Polizei die Frau selbst, die gegen 11.40 Uhr mit einem Toyota in das Parkhaus der Schelztorklinik einfahren wollte. Weil sich die Schranke aber nicht öffnete, musste sie wieder in die Kollwitzstraße zurücksetzen, was sich die Seniorin allerdings nicht zutraute. Kurzerhand übernahm ihr ebenfalls im Auto sitzender 87-jähriger Ehemann das Steuer und ließ sich von seiner Frau beim Rückwärtsfahren einweisen. Dabei kam es wohl zu einer folgenschweren Verwechslung von Gas- und Bremspedal. Der Toyota beschleunigte und erfasste die 78-Jährige. Bei dem Sturz auf den Asphalt erlitt die Frau derart schwerwiegende Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in eine andere Esslinger Klinik gebracht werden musste.