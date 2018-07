Anzeige

Dettingen (pol)Ein Dieb ist vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Vorhaben gescheitert, zwei Autos zu stehlen. Der noch unbekannte Täter hatte sich in der Zeit von 17 Uhr bis 13 Uhr sowohl an einem in der Keßlerstraße geparkten Skoda Octavia, als auch einem in der Kirchheimer Straße abgestellten VW Sharan zu schaffen gemacht. Tatsächlich gelang es ihm auf noch ungeklärte Art und Weise, in die Fahrzeuge einzudringen. Seine anschließenden Versuche durch gewaltsame Manipulationen an den Zündschlössern, die Pkw zu starten, scheiterten jedoch. Zurück blieb ein noch nicht bezifferbarer Schaden.