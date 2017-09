Anzeige

Beuren (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr, einen in der Jahnstraße in Beuren abgestellten Pkw zerkratzt, teilte die Polizei mit. Der Täter nahm vermutlich einen scharfen Gegenstand oder ein Messer und zerkratzte absichtlich mehrere Fahrzeugteile des neuwertigen BMW X3. Der entstandene Schaden wird auf weit über 1000 Euro geschätzt. Am Wochenende fand in der Ortsmitte in Beuren das alljährliche Brunnenfest statt, bei welchem zahlreiche Besucher in der Gemeinde unterwegs waren. Der Polizeiposten Neuffen bittet deshalb Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07025/91169-0 zu melden.