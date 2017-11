Anzeige

Filderstadt (pol) - Ein in der Plattenhardter Straße in Bonlanden geparkter Mercedes ist in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 11.15 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der unbekannte Täter beschädigte, nach Angaben der Polizei, an der neuwertigen G-Klasse die komplette rechte Fahrzeugseite, sodass von einem Schaden im oberen vierstelligen Bereich ausgegangen werden muss.