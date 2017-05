Beuren (pol) - Ein sieben Jahre alter, grauer Audi A5 ist am Sonntag vom Parkdeck des Thermalbades gestohlen worden. Der Geschädigte stellte den Wagen gegen 10.30 Uhr verschlossen auf dem oberen Parkdeck ab. Als er nach dem Baden gegen 17 Uhr wieder zurück kam, war der Pkw weg. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich in seinem Rucksack, den er in einem Spind eingeschlossen hatte. Am Auto war das amtliche Kennzeichen WN-F 1401 angebracht. Das Fahrzeug im Wert von etwa 20 000 Euro hat noch kein Keyless-Go-System. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07025/911690.

