Leinfelden-Echterdingen (pol) - Kurze Unachtsamkeit war die Ursache eines Unfalls, bei welchem ein

31-jähriger Fahrzeuglenker mit einem 33-jährigen Zweirad-Fahrer

zusammenstieß. Der Autofahrer befuhr die Maybachstraße von der

Ortsmitte kommend in Richtung B 27. Kurz vor der Einmündung

Benzstraße geriet er auf die Gegenfahrbahn. Um nicht auf die

Querungshilfe in der Fahrbahnmitte zu stoßen, entschloss sich der 31-

Jährige, links auf der Gegenfahrbahn vorbei zu fahren.

Zeitgleich wollte der 33-Jährige mit seinem Pedelec die Straße an der

Querungshilfe überqueren und fuhr vom linken Fahrbahnrand an. Beim

Zusammenstoß stürzte der Zweirad-Fahrer und verletzte sich dabei leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4 000 Euro.

Anzeige