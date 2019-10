Neuhausen (pol)Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend an der Kapellenkreuzung bei Neuhausen ereignet. Eine 21-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr mit ihrem VW up! auf der Plieninger Straße in Richtung Autobahn unterwegs. An der Einmündung der Denkendorfer Straße fuhr die junge Frau bei Rot über die Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 43 Jahre alten Mannes. Er war von Denkendorf herkommend bei Grün nach links auf die Plieninger Straße abgebogen. Der Aufprall war so unglücklich, dass der Kleinwagen sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Die Fahrerin konnte sich ohne größere Verletzungen selbstständig aus ihrem Auto befreien. Sie hatte jedoch einen starken Schock erlitten und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zufällig vorbeifahrende Mitarbeiter des THW sicherten bis zum Eintreffen der Polizei die Unfallstelle ab.