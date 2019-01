Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Aus unbekannter Ursache ist ein 23-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. In einer langgezogenen Rechtskurve in Fahrtrichtung Echterdingen kam der junge Mann auf der L 1208 von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden.