Nürtingen (red)Zu einem spektakulären Unfall wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr in die Teckstraße/Ecke Schmidstraße in Nürtingen gerufen. Dort war eine Seniorin mit ihrem Pkw unsanft auf dem Dach gelandet. Da beim Notruf davon ausgegangen musste, dass die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt ist, rückte auch die Feuerwehr Nürtingen mit mehreren Fahrzeugen aus. Die Frau wurde jedoch zügig aus dem auf dem Dach liegenden Pkw befreit, von den Rettungskräften versorgt und in eine Klinik gebracht.