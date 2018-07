Anzeige

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von über 4.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag zwischen den Anschlussstellen Flughafen/Messe und Plieningen. Eine 21-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr in einem VW in Fahrtrichtung München unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Flughafen/Messe wollte sie vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln.

Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer von links in die Mitte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 21-Jährige wieder nach rechts. Ihr Pkw geriet daraufhin ins Schlingern, überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes indes setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Es soll sich wohl um einen braunroten Viano gehandelt haben. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg bittet Zeugen; die Hinweise um Unfallbeteiligten geben können, sich unter Telefonnummer 0711/6869-0 zu melden.