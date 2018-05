Anzeige

Filderstadt (pol) Laut Polizeibericht war die 26-Jährige dort gegen 15.30 Uhr mit ihrem Renault Clio aus Richtung Hugo-Boss-Straße kommend unterwegs und wollte auf Höhe der Abzweigung nach Harthausen geradeaus weiterfahren. In einer leichten Rechtskurve kam es zum Kontakt der Räder mit dem Bordstein, worauf der Pkw ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Anschließend kam der Renault im Grünstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin sowie ihr 23-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die 26-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Clio dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro entstanden sein. Er war nicht mehr fahrtauglich und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.