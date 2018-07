Anzeige

Aichwald-Aichelberg (pol)In den Nachtstunden des Samstags ist es laut der Polizei in der Ortsdurchfahrt von Aichwald-Aichelberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem erheblicher Schaden entstand. Eine 60-jährige Lenkerin eines BMW X1 befuhr gegen 22.30 Uhr die Schurwaldstraße von Weinstadt-Beutelsbach kommend in Richtung Aichwald-Schanbach, als sie plötzlich einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Mercedes streifte. Bei der Unfallaufnahme gab sie an, dass sie einem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Vor Ort konnte jedoch bei der 60-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Ihr wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde die 60-Jährige bei dem Unfall nicht. An dem BMW und am Mercedes entstand ein Geamtschaden von 11.000 Euro.