Esslingen (pol) - Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam es am Freitagabend gegen 18.45 Uhr in der Blumenstraße in Esslingen. Eine 47-jährige Autofahrerin ließ in der Blumenstraße eine Bekannte, die als Beifahrerin bei ihr im Fahrzeug saß, aussteigen. Anschließend wollte sie rückwärts in eine freie Parkfläche einparken. Hierbei übersah sie jedoch, dass in der Zwischenzeit eine 96-jährige Esslingerin mit ihrem Rollator hinter dem Auto die Blumenstraße von

links nach rechts überquerte. Wie die Polizei schrieb, wurde die betagte Fußgängerin durch das rückwärtsfahrende Fahrzeug leicht berührt, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Am Auto und am Rollator entstand kein Schaden.

