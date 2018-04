Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 1227 in der Nähe der Mäulesmühle gekommen. Auf der Fahrt von Steinenbronn in Richtung Musberg war der Mann mit seinem Auto nach Angaben der Polizei gegen 14.45 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am völlig zerstörten Wagen entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße in Fahrtrichtung Steinenbronn voll gesperrt werden.