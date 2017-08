Nürtingen (pol) - Ein Schaden von etwa 18000 Euro ist laut Polizei die Folge einer nicht oder nicht ausreichend angezogenen Handbremse. Beim Abstellen seines Golfs in der Richard-Wagner-Straße sicherte ein 79-Jähriger am Sonntag gegen 19.20 Uhr seinen Wagen nicht ausreichend, woraufhin dieser sich selbstständig machte und rückwärts etwa 50 Meter die abschüssige Straße hinabrollte. An einem Grundstück durchbrach er nach Angaben der Polizei zunächst einen Gartenzaun, bevor er am Pfosten eines Carports zum Stehen kam. Durch umherfliegende Trümmerteile des Zaunes wurden zudem noch ein geparkter VW Up und ein Toyota beschädigt. Der Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

