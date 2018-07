Anzeige

Esslingen (pol) - In der Nacht zum Samstag ist es auf der B10, kurz vor der Ausfahrt Mettingen, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 36-jähriger Opel Fahrer aus Bönnigheim befuhr die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Infolge von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten LED Vorwarnanhänger. Nachdem er diesen 20 Meter mitgerissen hatte, streifte der PKW-Fahrer noch circa 70 Meter an der rechten Steinleitplanke entlang. Der Opel und der Anhänger mussten von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der PKW-Fahrer musste nicht behandelt werden.