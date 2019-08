Neckartailfingen (pol) Wie die Polizei berichtet, hat ein 22-Jähriger mit seinem Audi A6 um 17.30 Uhr auf der B 312 von Metzingen herkommend in Richtung Stuttgart einen Unfall verursacht.

Nach der Anschlussstelle Neckartailfingen kam der junge Mann mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links. Sein Pkw prallte zunächst mit der linken Fahrzeugfront gegen die Sattelzugmaschine eines 31 Jahre alten Mannes.

Im weiteren Verlauf streifte der Audi an der kompletten, linken Seite des Aufliegers entlang. Anschließend blieb das Auto des Unfallverursachers auf seinem Fahrstreifen am rechten Fahrbahnrand stehen. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort über Nacht stationär aufgenommen.

Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich angesichts eines Achsschadens schwierig. Es mussten zwei Masterlift an die Unfallstelle ausrücken. Die Vollsperrung der B 312 konnte nach einer Bergung des Pkw für den Verkehr in Richtung Stuttgart freigegeben werden. Etwa gegen 20.40 Uhr war die komplette Unfallstelle geräumt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.