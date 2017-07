Unterensingen (pol) – Eine 51-jährige Opelfahrerin hat am Dienstag gegen 12 Uhr in Unterensingen an der Einmündung der Austraße in die Brückenstraße die Regel rechts vor links missachtet. Eine von rechts kommende 39-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu reagieren, berichtet die Polizei, und krachte mit ihren Auto mit so großer Wucht in die Seite des Opels, dass dieser angehoben wurde und auf die Fahrerseite kippte. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Anzeige