Wendlingen (pol) - Einen Mercedes Vito hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in der Straße An den Kiesgruben aufgebrochen und ausgeplündert.

Der Mercedes war zwischen Freitag, sechs Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, auf dem Parkplatz beim Schützenhaus abgestellt. In diesem Zeitraum schlug der Dieb laut Polizei die Heckscheibe ein und gelangte so ins Fahrzeug. Aus dem Wagen ließ er neben einem Schraubenkoffer, einem Koffer mit Ketten für Husqvarna Motorsägen auch ein Sappie, ein spezielles Werkzeug für Forstarbeiten, mitgehen. Der Schaden und der Wert des Diebesgutes werden auf insgesamt knapp 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07024/920990 um Hinweise.