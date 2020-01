Weilheim (pol)Ein in der Forststraße abgestellter VW-Bus ist am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und zehn Uhr öffnete der unbekannte Täter nach Angaben der Polizei gewaltsam die Fahrertür, bevor er im Fahrzeuginneren das mit einem CD-Player kombinierte Radio und einen Subwoofer ausbaute mitnahm. Täterhinweise liegen noch nicht vor. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt.