Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein in der verschlossen abgestelltes Fahrzeug ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf noch ungeklärte Weise aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der unbekannte Dieb zwischen 16.30 Uhr und 7.30 Uhr Zugriff in das Wageninnere und entwendete daraus eine Nike Sonnenbrille und einen Reisewasserkocher. Wie der Unbekannte das Fahrzeug öffnen konnte, ist neben dem Diebstahl Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Leinfelden-Echterdingen.