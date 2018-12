Anzeige

Leinfelden (pol) Am Samstagmorgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall am Autobahnzubringer in Leinfelden gekommen. Laut Polizeimeldung war eine 29-jährige Autofahrerin gegen 8.30 Uhr auf einer fast geraden Strecke vond er Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Ihr Auto ging in Flammen auf.

Die junge Frau war auf der B27 in Richtung Stuttgart unterwegs als sie am Autobahnzubringer der A8 plötzlich nach rechts von der Straße abkam. Die Polizei berichtet, dass ihr Auto zunächst eine Böschung hinauffuhr und dann gegen einen Brückenpfeiler prallte. Der 18 Jahre alte Polo soll sofort Feuer gefangen haben und brannte restlos aus. Glücklicherweise konnte sich die Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Wagen retten. Sie zog sich eine Prellung und eine Kopfverletzung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt, dass am Pkw ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden ist. Der Schaden an Verkehrszeichen und Fahrbahn konnte noch nicht beziffert werden. Die Unfallstelle war während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Es soll zu Verkehrsbehinderungen gekommen sein.