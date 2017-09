Anzeige

Esslingen (pol) - Am Montag ist in der Zeit von 17.10 Uhr bis 18.50 Uhr ein Pkw auf einem Firmenparkplatz in der Otto-Bayer-Straße in Oberesslingen aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter wirkte gewaltsam auf das Schloss der Fahrertür des 17 Jahre alten Citroen Saxo ein. In der Ablage der Fahrertür fand der Täter einen Geldbeutel sowie ein goldfarbenes Smartphone der Marke Samsung S7. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 1.000 Euro.