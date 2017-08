Esslingen (pol) - Der Ford einer 50-jährigen Frau ist laut Polizei am Mittwochabend in der Esslinger Innenstadt aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete in der Zeit von 21.45 Uhr bis 22.15 Uhr gewaltsam die Tür des Autos im Unteren Metzgerbach. Aus dem Fahrzeug ließ er einen Rollkoffer mit Kleidung und Schmuck sowie eine Damenhandtasche im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mitgehen.

Anzeige