Esslingen (pol)Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen, um acht Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann auf der Straße Am Ziegelbrunnen mit seinem Smart in Richtung der Berkheimer Aufstiegsstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Seestraße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nach knapp 25 Metern Fahrt an der nach links aufsteigenden Böschung prallte der Wagen gegen einen Baum, wurde von diesem nach rechts abgewiesen, kippte um und kam auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Ein Ersthelfer half dem ansprechbaren Verunglückten aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Schaden am Smart wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz