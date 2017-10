Anzeige

Esslingen (pol) - Ins Visier eines Autoknackers ist in der Nacht auf Donnerstag ein in der Marienstraße in Berkheim geparkter BMW geraten, wie die Polizei berichtet. Gegen 1.40 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei und erklärte, dass sich eine dunkle Gestalt gerade an dem Wagen zu schaffen machen würde. Sofort rückten mehrere Streifenbesatzungen an den Tatort aus, konnten den Täter aber nicht mehr antreffen. Wie sich herausstellte, konnte der Unbekannte lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Auf welche Weise er in das Fahrzeug eindrang, ist noch unklar. Aufbruchspuren oder Schäden am Auto wurden nicht verursacht.