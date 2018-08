Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Auf einem Waldparkplatz in der Alte Poststraße in Leinfelden-Echterdingen ist am Dienstagabend ein Opel in Brand geraten. Während der Besitzer des Fahrzeugs in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr beim Joggen war, dürfte ein noch unbekannter Täter das Feuer bisherigen Ermittlungen zufolge absichtlich gelegt haben, wie ein Polizeisprecher bekannt gab. An dem bereits etwas älteren Pkw entstand ein Totalschaden von zirka 2.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb ohne Erfolg. Die Polizei Filderstadt bittet um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen genommen werden.