Wendlingen (pol) - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Dieb einen Pkw in der Kirchheimer Straße aufgebrochen. Nach Polizeiangaben war der Wagen zwischen 22 Uhr und sieben Uhr in der Kirchheimer Straße verschlossen geparkt gewesen. Als sein Besitzer am Dienstagmorgen zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass die Türen offen und das Fahrzeug durchsucht worden war. Aus dem Kofferraum wurde zudem ein Reisekoffer der Marke BMW gestohlen. Das Fahrzeug selbst war unbeschädigt.

