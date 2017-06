Denkendorf (pol) - In der Nacht zum Samstag entwendeten bislang Unbekannte in Denkendorf einen VW Sharan und unternahmen eine Spritztour. Dann stellten sie das Fahrzeug am Parkplatz der Festhalle ab. Dort bemerkten Anwohner gegen 04.30 Uhr, dass der Wagen brannte. Die alarmierte Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass das Feuer auf einen daneben geparkten Daimler übergriff. Am Sharan entstand Totalschaden. Am anderen Wagen beträgt der Schaden etwa 5.000 Euro. Spezialisten der Spurensicherung versuchen zu klären, ob es Brandstiftung oder technischer Defekt war.

