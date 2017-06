Esslingen (pol) - Um Hinweise von Zeugen bittet das Polizeirevier Esslingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, an der Einmündung der Weilstraße in die Uhlandstraße ereignet hat.

Anzeige

Ein 21-jähriger Esslinger war, wie die Polizei angibt, trotz der Dunkelheit mit seinem unbeleuchteten BMX-Rad auf der verkehrsberuhigten Weilstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. An der Einmündung bog er ungebremst und ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten nach links in die Uhlandstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse Limousine, die auf der bevorrechtigten Uhlandstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war.

Anzeige

Obwohl der Radler bei der Kollision von seinem Rad geschleudert wurde und verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb, fuhr der Mercedes einfach weiter. Im Verlauf der nachfolgenden Fahndung konnte ein 30-jähriger Esslinger ermittelt werden, dessen Mercedes als beteiligtes Fahrzeug in Frage kommt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen zur Untersuchung und Begutachtung durch die Spezialisten der Verkehrspolizei beschlagnahmt. Der Radfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0.