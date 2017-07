Deizisau (pol) - Nach einer Gefahrenbremsung ist am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, ein Rollerfahrer in der Plochinger Straße zu Fall gekommen und hierbei leicht verletzt worden. Der den Unfall verursachende Autofahrer fuhr einfach weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 43 Jahre alte Fahrer des Rollers war, laut Aussagen der Polizei, auf der Plochinger Straße in Richtung Ortsmitte Deizisau unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Einkaufszentrums wollte er angeblich einen langsam vorausfahrenden Pkw überholen. Als er sich bereits auf der Gegenspur befand und zum Pkw aufgeschlossen hatte, soll dieser plötzlich nach links in die Gutenbergstraße abgebogen sein. Zur Vermeidung einer Kollision musste der Biker stark abbremsen und kam zu Fall. Der Roller könnte laut Angaben des 43-Jährigen noch leicht gegen die hintere Stoßstange des abbiegenden Autos geprallt sein. Beim Sturz wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Ein Radfahrer bot noch seine Hilfe bei der Bergung an. Am Dienstagmorgen verschlimmerte sich die Verletzung am Bein, so dass der Mann sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Erst am Dienstagnachmittag meldete er den Unfall der Polizei.

Diese sucht jetzt unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen. Insbesondere könnte der helfende Radler den Unfallhergang beobachtet haben oder möglicherweise nähere Angaben zu dem gesuchten dunklen Mittelklassewagen machen können.