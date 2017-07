Kirchheim/Teck (pol) - 7.000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, kurz nach acht Uhr, in der Stuttgarter Straße entstanden. Der Fahrer eines Omnibusses bog nach Angaben der Polizei nach rechts in die Hegelstraße ein, wobei er wegen des Verkehrs kurz anhalten musste. Der 48-jährige Fahrer eines Renault bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Bus auf. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

