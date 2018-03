Anzeige

Ostfildern (pol) - Ein absolut verkehrsunsicherer Pkw ist laut Polizei am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle in der Niemöllerstraße von Beamten der Verkehrspolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 33-jährige Fahrer war gegen 13.30 Uhr an der Kontrollstelle angehalten worden. Bei der technischen Überprüfung wurde festgestellt, dass der Wagen keine Bremswirkung mehr hatte und das Pedal komplett durchfiel. Außerdem war der Längsträger großflächig durchgerostet und der Schalldämpfer undicht und mit Draht hochgebunden. Der Fahrzeugbesitzer durfte daraufhin nicht mehr weiterfahren. Der Pkw wurde mittels Abschleppdienst zu einem Gutachter gebracht, der noch weitere Mängel bei der Untersuchung attestierte. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung des Pkw wurden folglich einbehalten und der Zulassungsstelle übersandt.