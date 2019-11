Deizisau (pol)Vermutlich im Rahmen eines illegalen Autorennens ist am Samstagnachmittag ein 20-jähriger VW Golf Fahrer von der Fahrbahn abgedrängt worden.

Der 20-jährige VW-Fahrer war gegen 14.15 Uhr auf der B 10 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Göppingen unterwegs. Zwischen Deizisau und Plochinger Dreieck schloss laut Angaben des 20-Jährigen ein bislang unbekannter Pkw auf ihn auf und fuhr für einen längeren Zeitraum auf dem linken Fahrstreifen neben ihm her.

Ein weiterer Wagen versuchte während diesem Zeitraum an ihm vorbei zu gelangen, was er unter anderem durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe signalisierte. Abschließend drängelte sich der Dritte zwischen den anderen beiden Autos hindurch, wodurch der 20-Jährige zum Ausweichen nach rechts gezwungen wurde und mit seiner rechten Fahrzeugseite entlang der Leitplanke streifte.

Hierbei entstand an dem Golf ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die beiden Autos, zu denen der Geschädigte keinerlei Angaben machen kann, fuhren dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Göppingen davon.

Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmer, denen das "Raserduo" aufgefallen ist beziehungsweise durch dieses gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990330 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.