Baltmannsweiler (pol) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Sonntagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand in der Schorndorfer Straße gekommen. Ein 53-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem Ford auf der Schorndorfer Straße unterwegs, als er Rauch und Flammen aus dem Motorraum bemerkte.

Er hielt sofort, laut Polizeiangaben, an und alarmierte die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kam und den Brand löschte. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.