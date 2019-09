Ostfildern (pol) Ein in der Schillerstraße in Nellingen geparkter Mercedes ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Pkw-Aufbrecher angegangen worden.

Zwischen 0.20 Uhr und sieben Uhr schlug der Täter mit einem Blumenkübel eine Seitenscheibe ein und entwendete aus einer im Fußraum liegenden Handtasche einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro übersteigt das Diebesgut dabei um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.