Kirchheim (pol) - Ein Auto ist am Sonntag im Lindorfer Weg aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug an dem VW Tiguan in der Zeit von 5.30 Uhr bis 11.50 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein, berichtet die Polizei. Aus dem Auto nahm der Täter einen Geldbeutel mit persönlichen Papieren sowie Bargeld mit. Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass ein Anwohner gegen sechs Uhr ein verdächtiges Klirren wahrgenommen hatte, das eventuell von der Tat stammen dürfte.