Ein in einem geparkten Auto abgelegtes Mobiltelefon hat, laut Polizei, am Mittwochmittag in der Fleischmannstraße einen Unbekannten angelockt. Zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr brach der Unbekannte das vor einem Restaurant abgestellten Wagen auf und nahm das Mobiltelefon an sich. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. (cw)

