Esslingen (pol) - Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 6.50 Uhr und 16 Uhr einen in der Straße Am Ziegelbrunnen geparkten Kleinwagen aufgebrochen und ausgeplündert. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Dieb durch das Einschlagen einer Scheibe Zugriff ins Fahrzeug. Dort schnappte er sich eine im Auto abgelegte Sporttasche und machte sich unerkannt aus dem Staub. Zum Diebesgut gibt es noch keine näheren Informationen. Der Schaden am Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

