Kirchheim (pol) - Ein Leichtverletzter, drei beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der B 297 zwischen Kirchheim und Schlierbach ereignet hat. Ein 51-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der B297 von Kirchheim in Richtung Schlierbach unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 25-Jähriger mit seinem Audi auf Höhe einer Waldwegzufahrt links einbiegen wollte und aufgrund des Gegenverkehrs anhalten musste. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck des Audis, dass dieser auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort mit einem Ford PickUp zusammenprallte. Der 57-jährige Fahrer des Fords hatte keinerlei Möglichkeiten mehr rechtzeitig zu reagieren. Während der Unfallverursacher und der Fahrer des Fords unverletzt blieben, erlitt der Audifahrer leichte Verletzungen, konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Am Audi des 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Audi sowie der der Ford waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.