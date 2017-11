Anzeige

Esslingen (pol) - Aus ungeklärter Ursache ist ein 43 Jahre alter Opel-Fahrer am Dienstagabend in Mettingen von der Straße abgekommen. Gegen 19.45 Uhr war der Autofahrer auf einer Verbindungsstraße vom Mittelkai zur Emil-Kessler-Straße nach rechts von der Fahrbahn geraten, fuhr eine abfallende Böschung hinunter und landete im Schotterfeld eines direkt daneben befindlichen Bahngleises. Bei der Fahrt über Stock und Stein zog sich der 43-Jährige Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren werden. Ein nennenswerter Schaden am Auto entstand nicht. Auch der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.