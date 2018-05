22.05.2018 In Wäldenbronn hat sich bei einem Unfall am Dienstag ein Fahrzeug überschlagen.

Esslingen (pol)Ein Fahrzeug ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Wäldenbronn auf das Dach gekippt. Ein 65-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Opel Astra kurz nach 16 Uhr die Barbarossastraße und kippte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem rechten Vorderrad seines Wagens gegen den Bordstein. Der Fahrer lenkte gegen, querte die Fahrbahn und wurde durch den Aufprall auf einen parkenden PKW aufgehebelt, sodass der Opel auf das Dach kippte. Der 65-jährige Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Opel musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.