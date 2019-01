Anzeige

Wendlingen (pol) Am Samstag kurz vor 23.30 Uhr wurde die Polizei von Zeugen verständigt, weil Jugendliche in Wendlingen an geparkten Autos in der Brückenstraße die Außenspiegel abtreten würden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei nach eigener Angabe in der Lichtensteinstraße vier Jugendliche finden, auf die, die von den Zeugen abgegebene Beschreibung zutraf.

Zwei der Jugendlichen ergriffen beim Erkennen der Polizei sofort die Flucht, die beiden anderen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden einer Kontrolle unterzogen und zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier Kirchheim gebracht. Beschädigt wurden zwei Fahrzeuge.