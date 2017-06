Esslingen (pol) - Zwischen Dienstag und Donnerstag hat ein bislang Unbekannter an

zwei Fahrzeugen in der Stadtmitte die Außenspiegel abgerissen oder

abgetreten. Dies stellten die Besitzer eines weißen Fiats und

eines silbernen Opels in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fest,

als sie in der Schlachthausstraße zu ihren Fahrzeugen kamen. Zeugen

werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Esslingen unter der

Telefonnummer 0711/39 99 03 30 zu melden.

