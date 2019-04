Echterdingen (pol)Im Zeitraum von Samstag, 13:30 Uhr bis Sonntag, 07:00 Uhr, schlug ein bislang noch unbekannter Täter an insgesamt neun Fahrzeugen, welche in der Brühl-, Hinterhof-, Untertorstraße sowie Im Großen Garten abgestellt waren, die Außenspiegel ab.

An einem weiteren Autos wurde, wie die Polizei angibt, die Heckscheibe eingeworfen und zwei Stangen eines Kinderhochstuhls entwendet. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Sachdienliche Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Rufnummer 0711/7091-3 entgegen.